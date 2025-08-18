Matthäus: Bayern kann die Champions League gewinnen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut Bayern München neben dem Titel in der Fußball-Bundesliga auch den Triumph in der Königsklasse zu. "Bleiben sie von Verletzungen verschont, können sie unter den besten vier in Europa mithalten und die Champions League gewinnen", sagte der 64-Jährige im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe).

Die Frage nach dem deutschen Meister sei hingegen "einfach zu beantworten", sagte Matthäus. Für den Weltfußballer von 1991 sei dies "ganz klar der FC Bayern". Matthäus begründet dies nicht nur mit der hohen Qualität des Kaders, sondern auch mit Trainer Vincent Kompany.

Unter dem Belgier sei "im Gegensatz zu Julian Nagelsmann und vor allem Thomas Tuchel Ruhe im Team eingekehrt", sagte Matthäus: "Der FCB braucht Ruhe, ein kritisches, aber respektvolles Miteinander. Das Team hatte in der letzten Saison wieder Freude und Spaß am Fußball, deshalb wurde es mit 13 Punkten Vorsprung Meister. Auch jetzt hat Bayern eine starke Mannschaft."

Hinter dem Rekordmeister sieht Matthäus Borussia Dortmund als Nummer zwei, "weil sie in den vergangenen drei, vier Monaten stabil gewirkt haben. Allerdings müssen Spieler wie Adeyemi und Brandt über längere Zeit an ihre Grenze kommen, nicht nach ein, zwei Weltklasse-Spielen wieder schlecht sein."