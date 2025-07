Matthäus: Bayern muss bei Woltemade "all in gehen"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät dem FC Bayern nach dem Wadenbeinbruch von Offensivstar Jamal Musiala eindringlich, bei Wunschspieler Nick Woltemade nun "all in" zu gehen - und der Weltmeister von 1990 würde an Stelle der Verantwortlichen beim deutschen Fußballmeister auch über eine Weiterbeschäftigung von Thomas Müller nachdenken: "Vielleicht nur ein halbes Jahr, bis Musiala wiederkommt", sagte Matthäus bei RTL/ntv.