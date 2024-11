Matthäus: Leverkusen gefährlichster Bayern-Konkurrent

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der Fußball-Bundesliga nur einen ernsthaften Meisterschaftskonkurrenten für Bayern München. "Wenn überhaupt, dann könnte den Bayern am ehesten noch Bayer 04 gefährlich werden", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Zwar habe Double-Sieger Leverkusen "schon sieben Punkte Rückstand, aber einen starken Kader und im Verein herrscht Ruhe", führte der 63-Jährige aus.