Matthäus sieht Bayern in der Favoritenrolle

Lothar Matthäus sieht den deutschen Rekordmeister Bayern München in der Favoritenrolle bei der Titeljagd in der Fußball-Bundesliga. "Für mich sind die Münchner weiter Favorit auf die Meisterschaft. Nicht nur aufgrund des Vorsprungs von vier Punkten, sondern aufgrund ihres dominanten Auftretens", schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.