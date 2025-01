Matthäus sieht "dringenden Handlungsbedarf" in BVB-Defensive

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Borussia Dortmund zu Zukäufen in der Abwehr. Der BVB habe "Handlungsbedarf" in der Defensive, "die schon seit Saisonbeginn dünn besetzt ist", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.