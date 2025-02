Matthäus warnt Bayern und Bayer vor möglicher B-Elf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Bayern München und Bayer Leverkusen vom Schonen einiger Leistungsträger am kommenden Bundesliga-Spieltag ab. "Ich würde es für keine gute Idee halten, mit einer B-Elf aufzulaufen, denn so etwas könnte nach hinten losgehen", schrieb Matthäus im Hinblick auf das direkte Duell im Achtelfinale der Champions League in seiner Sky-Kolumne.

"Die Spieler wären dann zehn bzw. neun Tage ohne Wettkampf", warnte Matthäus: "Solch lange Pausen sind die Profis beider Mannschaften gar nicht gewohnt. Einen topfitten Spieler komplett zu schonen, könnte zur Folge haben, dass er erst wieder in den Wettkampfrhythmus finden muss."

Rekordmeister Bayern empfängt Double-Gewinner Leverkusen in der Königsklasse am 5. März (21 Uhr/DAZN) zum Hinspiel. Sechs Tage später steigt das entscheidende Duell in der BayArena.

Matthäus geht dennoch davon aus, dass "Bayern und Leverkusen am Wochenende mit schlagkräftigen Mannschaften auflaufen werden. Mit einer kompletten B-Elf aufzulaufen oder ein Spiel abzugeben, das wird es ganz sicher nicht geben". Die Münchner treffen am Freitag auswärts auf den VfB Stuttgart, die Werkself ist einen Tag später bei Eintracht Frankfurt gefordert.