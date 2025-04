Medien: Bayern bieten Sané Verlängerung an

Nationalspieler Leroy Sané und Fußball-Rekordmeister Bayern München nähern sich offenbar einer Vertragsverlängerung an. Wie Sky und der kicker am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat der Bundesliga-Tabellenführer Sané ein erstes Angebot vorgelegt. Der Offensivspieler, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, war 2020 von Manchester City zu den Münchnern gewechselt.

Hinter der Zukunft des 29-Jährigen stehen seit Monaten Fragezeichen, zuletzt hatte er Ende März angedeutet, dass er und der Verein zusammenkommen und "eine Lösung" finden werden. Dass er gerne bleiben würde, "habe ich ja schon gesagt", ergänzte Sané damals. Den Berichten zufolge habe Bayern ihm nun ein Angebot über drei weitere Jahre unterbreitet, dieses soll jedoch Gehaltskürzungen beinhalten.

Sané verbuchte in dieser Spielzeit in 24 Ligaspielen bislang neun Saisontore und fünf Assists, nie zuvor traf er in der Bundesliga häufiger.