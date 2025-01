Medien: BVB mit Not-Abwehr gegen Leverkusen

Borussia Dortmund startet wohl mit einer Not-Abwehr gegen Meister Bayer Leverkusen ins neue Fußball-Jahr. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten muss Trainer Nuri Sahin am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer verzichten. Pascal Groß ist zudem gesperrt, Niklas Süle verletzt. In Yannik Lührs steht damit nur noch ein gelernter Innenverteidiger im Kader.