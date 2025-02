Medien: Guardiola will Wirtz im kommenden Sommer

Im Werben um Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz will Manchester City offenbar im kommenden Sommer Ernst machen. Wie die Sport Bild berichtet, möchte Teammanager Pep Guardiola seine Mannschaft um den Jungstar von Bayer Leverkusen herum aufbauen. Der 21-Jährige soll demnach ab Sommer Mittelfeld-Regisseur Kevin De Bruyne beim englischen Meister ersetzen. Wirtz Vertrag läuft noch bis 2027.

Bayer arbeitet derzeit an einer Verlängerung. Laut Sport Bild möchten die Leverkusener ihren Starspieler bis 2028 binden. Eine Ausstiegsklausel von 125 Millionen Euro soll ab Sommer 2026 greifen, das Gehalt auf zehn Millionen Euro steigen. Sollte Wirtz nicht in Leverkusen verlängern, soll Bayer auf einen Abgang im kommenden Sommer für mindestens 150 Millionen Euro Ablöse drängen.

Neben City sind auch Champions-League-Sieger Real Madrid und Bayern München an Wirtz interessiert. Für die Münchner könnte ein Wirtz-Transfer in diesem Jahr jedoch schwer werden. Laut Sport Bild plane der Klub vorerst einen Einkaufsstopp, den Präsident Herbert Hainer jedoch nicht bestätigen wollte.

"Unsere Sportliche Leitung um Max Eberl und Christoph Freund arbeitet daran, Verträge zu verlängern und den Umbruch in der Mannschaft voranzutreiben. Wenn das alles umgesetzt ist, werden wir überlegen, was im Sommer nötig und möglich ist", sagte Hainer. Gerade erst hatten die Bayern die Verträge mit Manuel Neuer und Alphonso Davies verlängert.

Dazu wird eine Verlängerung mit Jamal Musiala angestrebt, der Kontrakt von Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich läuft im Sommer aus. Durch neue Verträge für Stars könnte den Bayern im Sommer das Geld für Transfers jenseits der 100 Millionen Euro fehlen. Dafür müssten zunächst Verkaufseinnahmen erzielt und dadurch auch Gehaltsausgaben eingespart werden.

Wirtz glänzt in dieser Saison erneut sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. In der Liga kommt er bislang auf neun Tore und zehn Vorlagen, in der Königsklasse traf er in acht Spielen sechsmal.