Medien: Hjulmand Favorit für ten-Hag-Nachfolge als Bayer-Coach

Die Trainersuche von Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen scheint bei Kasper Hjulmand zu enden. Nach Angaben mehrerer Medien ist der Däne der Favorit auf die Nachfolge des früh entlassenen Coaches Erik ten Hag. Die Bild-Zeitung schrieb am Montag zudem von einem Treffen des 53-Jährigen mit Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Dieses soll am Samstag in Düsseldorf stattgefunden haben. "Jetzt spricht alles für Hjulmand als Trainer", heißt es in dem Artikel.

Perfekt ist der Deal aber offenbar noch nicht, es gebe noch "Details zu klären". Nach seinem Rücktritt als Nationalcoach im Sommer 2024 ist Hjulmand derzeit zwar vereinslos, hat aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Fußballverband. Dieser müsste Medienberichten zufolge aufgelöst werden, sollte es zu einer Einigung mit den Rheinländern kommen.

Hjulmand hatte die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – im Vorjahr schied er im Achtelfinale von Dortmund gegen das DFB-Team aus. Zuvor arbeitete er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga (Saison 2014/15). Sein letztes Engagement auf Klubebene endete im März 2019.

Bayer hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag, der zu Saisonbeginn das Erbe von Meistertrainer Xabi Alonso angetreten hatte, getrennt. Als Nachfolge-Kandidaten wurden auch Marco Rose, Edin Terzic oder Ange Postecoglou gehandelt, spanischen Medien hatten zudem den früheren Weltklasse-Stürmer Raúl ins Gespräch gebracht. Bislang leiten ten Hags Ex-Assistenten das Training.

Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) trifft Bayer nach der Länderspielpause auf Eintracht Frankfurt.