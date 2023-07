Medien: Juventus will Frankfurts Lindström

Anzeige

Jesper Lindström von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar auf dem Wunschzettel des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin.

Jesper Lindström von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht offenbar auf dem Wunschzettel des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Medienberichten zufolge soll Cristiano Giuntoli, neuer Sportdirektor der Alten Dame, Gespräche mit der SGE über eine Verpflichtung des Dänen aufgenommen haben. Laut Gazzetta dello Sport verlangt die Eintracht 35 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen.

Juventus soll in Lindström einen möglichen Ersatz für Federico Chiesa sehen, dessen Abgang als wahrscheinlich gilt. Ein Verkauf des italienischen Europameisters soll rund 60 Millionen Euro in die Turiner Kassen spülen, die in die Aufstockung des Kaders investiert werden sollen.

Lindström kam im Sommer 2021 von Bröndby IF zur Eintracht und gilt als Abgangskandidat. Zuletzt hatten bereits die englischen Topklubs FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Newcastle United Interesse am Dänen gezeigt.