Medien: Leipzig macht Bayern Konkurrenz bei Nkunku

Im Poker um Christopher Nkunku vom FC Chelsea macht nun offenbar Bundesligist RB Leipzig dem FC Bayern Konkurrenz. Die Sachsen sollen bereits "intensive Gespräche" mit dem englischen Premier-League-Klub über eine Rückkehr des 27 Jahre alten Franzosen führen. Dies berichtet The Athletic.

Zuletzt war immer wieder vom Interesse der Bayern an Nkunku berichtet worden. Die Verhandlungen zwischen Chelsea und dem deutschen Rekordmeister sollen jedoch stocken. Die Münchner wollen den Offensivspieler ausleihen, die Blues verkaufen. Der Vertrag von Nkunku beim Klub-Weltmeister läuft noch bis 2029, im Gespräch ist eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro.

2023 war Nkunku von Leipzig für 60 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Für RB erzielte der Nationalspieler in 172 Einsätzen 70 Tore, zudem gewann er mit dem Klub 2022 und 2023 den DFB-Pokal. 2022 wurde Nkunku sogar zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, 2023 war er Torschützenkönig der Bundesliga.