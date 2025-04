Medien: Leverkusen holt Hertha-Juwel Maza

Bayer Leverkusen hat offenbar das Rennen um Top-Talent Ibrahim Maza vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC für sich entschieden. Wie Bild und Sky am Donnerstag übereinstimmend berichteten, wechselt der 19-Jährige im kommenden Sommer zum deutschen Meister. Laut Sky soll Maza am Wochenende einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 29 Zweitliga-Partien kommt der Offensivspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Erst im vergangenen Sommer hatte das Hertha-Eigengewächs seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert, darin seien laut Bild jedoch zahlreiche Ausstiegsoptionen verankert gewesen.

In Leverkusen könnte Maza nicht nur Champions League spielen und um die Meisterschaft kämpfen - er wäre auch ein Ersatz im Falle eines möglichen Abgangs von Jungstar Florian Wirtz. Hertha lief dem Ziel Bundesliga-Aufstieg die gesamte Saison hinterher und drohte zeitweise gar, in Abstiegsnot zu geraten. Derzeit stehen die Berliner, die am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf den 1. FC Magdeburg treffen, im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.