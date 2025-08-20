Medien: Leverkusen und Milan wegen Boniface-Leihe einig

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen gibt offenbar den nächsten Leistungsträger aus der Double-Mannschaft von 2024 ab. Wie Sky und kicker berichten, hat sich der Werksklub mit der AC Mailand auf einen Transfer von Angreifer Victor Boniface geeinigt. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption. Der nigerianische Nationalspieler soll allerdings noch nicht endgültig mit dem italienischen Traditionsklub überein gekommen sein, der in dieser Saison nicht europäisch spielt.

Der Vertrag von Boniface in Leverkusen läuft noch bis 2028. Der formschwache 24-Jährige hat im Sturmzentrum hinter Torjäger Patrik Schick derzeit kaum Chancen auf einen Stammplatz. Im Januar hatte sich Boniface bereits mit Al-Nassr aus Saudi-Arabien auf einen Transfer geeinigt, der überraschend platzte. In der Folge konnte Boniface nicht mehr an seine Leistungen aus der Double-Saison und der Hinrunde der vergangenen Spielzeit anknüpfen.

Laut kicker steht "ein Paket zwischen 30 und 35 Millionen Euro im Raum. Wobei die Kaufoption etwas unter 30 Millionen Euro liegen soll." Eine Kaufpflicht für Milan bestehe nicht.