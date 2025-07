Medien: Liverpool lässt Bayern bei Díaz abblitzen

Der FC Bayern kommt in seinem Bemühen um neue Offensivkräfte offenbar weiter nicht voran. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim FC Liverpool mit einem schriftlichen Angebot für den kolumbianischen Stürmer Luis Díaz abgeblitzt. Wie zuerst das Portal The Athletic und später auch die Sport Bild sowie Sky meldeten, sollen die Münchner eine Ablöse in Höhe von 67,5 Millionen Euro geboten haben.