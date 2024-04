Medien: Nübel verlängert bei Bayern und bleibt in Stuttgart

Anzeige

Torhüter Alexander Nübel soll beim Fußball-Rekordmeister Bayern München seinen Vertrag um fünf Jahre verlängern, in der kommenden Saison aber zunächst weiter für den VfB Stuttgart spielen. Darauf haben sich nach Informationen der Bild-Zeitung die beiden Klubs und der 27-Jährige geeinigt.

Der Ex-Schalker, dessen aktueller Vertrag mit den Münchnern noch ein Jahr läuft, erhält demnach einen neuen Kontrakt bis 2030. Gleichzeitig wird die auslaufende Leihe nach Stuttgart um ein Jahr verlängert. Nübel war 2020 ablösefrei von den Königsblauen zum FC Bayern gewechselt und sollte als Nachfolger für Rio-Weltmeister Manuel Neuer aufgebaut werden. Der 38-Jährige hatte zuletzt seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Nübel, von 2021 bis 2023 bereits an die AS Monaco ausgeliehen, ist beim VfB einer der Garanten für den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Der Keeper blieb bislang in dieser Saison schon zwölfmal ohne Gegentor.