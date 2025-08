Medien: Simons vor Abgang in Leipzig

Xavi Simons steht beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig offenbar vor dem Abgang. Der niederländische Nationalspieler fehlt im Kader für das Testspiel am Samstagnachmittag gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Laut Medienberichten soll sich der 22-Jährige in Verhandlungen mit Klub-Weltmeister FC Chelsea befinden. Der Vertrag von Simons in Leipzig läuft noch bis Juni 2027.