Medien: St.-Pauli-Fans sorgen für Polizeieinsatz an AfD-Stand

Fußballfans des FC St. Pauli haben vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim offenbar für einen Zwischenfall in der Nähe eines AfD-Wahlwerbungsstands gesorgt. Nach Informationen der Heidenheimer Zeitung brüllte "eine größere Gruppe" schwarz gekleideter Fans Parolen wie "Nazischweine" in Richtung des Stands. Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt von Heidenheim.