Medien: VfB lehnt erstes Bayern-Angebot für Woltemade ab

Der VfB Stuttgart hat angeblich ein erstes Angebot von Bayern München für Nick Woltemade abgelehnt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll die Offerte am Donnerstagabend bei den Verantwortlichen des VfB eingegangen sein. Die Münchner boten dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Laut Medienberichten fordert Stuttgart jedoch eine Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro für den Stürmer, der noch bis 2028 vertraglich an den Klub gebunden ist. Woltemade selbst soll auf eine zeitnahe Einigung zwischen den Vereinen hoffen.

Der Druck auf die Bayern nimmt zu – nach dem Karriereende von Thomas Müller und der Verletzung von Jamal Musiala sucht der Rekordmeister dringend nach Verstärkung in der Offensive. Sportvorstand Max Eberl sagte bereits während der Klub-WM in den USA über Woltemade: "Es ist ein Spieler, über den wir nachdenken. Mal schauen, was möglich ist."

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hingegen wies Wechselgerüchte zuletzt mehrfach zurück: "Wir haben vor fast eineinhalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen – die gilt weiterhin. Deshalb gehen wir fest davon aus, dass Nick auch in der kommenden Saison für den VfB spielen und seine Qualitäten unter Beweis stellen wird."

Nach Bild-Informationen wollen sich die Bayern-Bosse gerne mit den VfB-Verantwortlichen treffen, um persönlich über den Transfer zu sprechen. Das lehnten die Stuttgarter bisher ab.

Woltemade wechselte zur Saison 2024/25 von Werder Bremen nach Stuttgart. Zuletzt wurde er sowohl für die U21-Nationalmannschaft als auch für die A-Nationalmannschaft nominiert.