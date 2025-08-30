Medien: VfB vor Verpflichtung von Bouanani

Der VfB Stuttgart steht nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade angeblich vor der Verpflichtung von Badredine Bouanani vom französischen Erstligisten OGC Nizza. Die Ablöse für den Rechtsaußen soll nach Medienberichten bei 20 Millionen Euro liegen.

"Wenn es Fakten gibt, die wir vermelden können, dann vermelden wir sie. Aber es gibt keine", sagte der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dazu nach dem Sieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:0).

Bouanani, geboren in Lille, durchlief mehrere französische U-Mannschaften, mittlerweile hat er fünf A-Länderspiele für Algerien absolviert. Sein Vertrag in Nizza gilt noch bis 2029.

Von Trainer Sebastian Hoeneß ist bekannt, dass er sich Verstärkungen wünscht. "Wir wollen eine schlagkräftige Mannschaft, daran werden wir jetzt arbeiten müssen, es werden sicher zwei intensive Tage für uns alle", sagte er nach dem Sieg gegen Mönchengladbach.