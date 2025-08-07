Medien: Wechsel von Leipziger Sesko zu ManUnited fix

Der Abschied von Stürmer Benjamin Sesko vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist offenbar perfekt. Wie unter anderem The Athletic und der TV-Sender Sky am Donnerstag übereinstimmend berichteten, hat sich der englische Rekordmeister Manchester United mit den Sachsen auf einen Wechsel des Offensivspielers verständigt. Die Ablösesumme soll 76,5 Millionen Euro betragen, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Der slowenische Nationalspieler soll auf der Insel einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Der Medizincheck steht noch aus.

Medien hatten zuletzt übereinstimmend über einen Zweikampf zwischen Newcastle United und Manchester bezüglich der Verpflichtung Seskos berichtet. Das Rennen machte nun ManUnited. Bei den Engländern ist der 22-Jährige nach der schlechtesten Saison in den vergangenen 51 Jahren Teil des anstehenden Umbaus und Neuaufbaus der Mannschaft.

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Ein Abgang des Angreifers hatte sich jedoch in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, beim Testspiel am Samstag gegen Atalanta Bergamo (1:2) war Sesko nicht im Kader der Leipziger gewesen.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hatte dies mit einem möglichen Transfer begründet und von einem "sehr konkreten Interesse mehrerer Klubs" gesprochen. Nach dem Abgang von Josko Gvardiol, der im Sommer 2023 für 90 Millionen Euro zu Uniteds Stadtrivalen City gewechselt war, läge Sesko auf Rang zwei der Rekord-Abgänge der Sachsen.