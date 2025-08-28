Medien: Woltemade vor Wechsel zu Newcastle United

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade steht offenbar vor einem überraschenden Wechsel vom VfB Stuttgart in die Premier League. Wie mehrere Medien am Donnerstagabend übereinstimmend berichteten, sollen sich die Schwaben mit Champions-League-Teilnehmer Newcastle United über einen Wechsel des Angreifers einig sein. Als Ablösesumme sollen 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen fällig werden. Woltemade befinde sich bereits auf dem Weg nach Großbritannien.

Der VfB bestätigte am Donnerstagabend ein konkretes Angebot. "Kurz vor Schließung der Sommer-Transferperiode ist dem VfB Stuttgart das Angebot eines europäischen Klubs für einen sofortigen Transfer von Nick Woltemade zugegangen. Die Rahmenbedingungen dieses Angebots haben die Klubverantwortlichen dazu veranlasst, Nick Woltemade vom Trainings- und Spielbetrieb freizustellen, um Gespräche mit dem Interessenten über einen möglichen Wechsel zu führen. Eine Entscheidung hierzu wird noch im Verlaufe des morgigen Freitag erwartet", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Wenige Tage vor Ende des Transferfensters wäre der Wechsel auf die Insel die nächste überraschende Wende in der Saga um den Senkrechtstarter: VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte die zähen Verhandlungen mit Rekordmeister Bayern München vor dem Supercup-Duell der beiden Teams für beendet erklärt. "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", hatte er unter anderem gesagt.

Die Münchner hatten zuvor wochenlang versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Klubs lagen aber zu weit auseinander. Pokalsieger Stuttgart lehnte während der Verhandlungen mehrere Angebote des Meisters ab, ehe Wehrle öffentlich die finale Absage erteilte. Anschließend absolvierte Woltemade die ersten drei Pflichtspiele der Stuttgarter und erzielte zuletzt in der ersten DFB-Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig (8:7 i.E.) einen Treffer.