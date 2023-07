Anzeige

Update vom 28. Juli 2023: Wir haben zusammengefasst, wie Sie den Saisonauftakt der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und FC Schalke 04 heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen können.

München - Gute Nachricht für Fußball-Deutschland: SAT.1 überträgt die Bundesliga-Partie FC Bayern München - SV Werder Bremen am Dienstag, 8. November, live im Free-TV.

Das "ran SAT.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing berichtet ab 20:00 Uhr aus der Münchner Allianz Arena.

Möglich macht diese zusätzliche Live-Übertragung aus Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse eine Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland.

Die Partie FC Bayern München - SV Werder Bremen ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die SAT.1 in der laufenden Saison 2022/23 sowie der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 im Rahmen dieser Vereinbarung zeigen wird.

ran-Sportchef Alexander Rösner: "Die Kooperation ist ein dreifacher Gewinn – für die Fans, für Sky und für uns. Wir bauen damit unsere Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga aus und freuen uns auf zwei weitere große Fußballabende in SAT.1. FC Bayern gegen Werder Bremen ist ein perfekter Auftakt in die ran Super-Sportwoche mit zwei Mal Fußball-Bundesliga in SAT.1 und dem NFL Munich Game auf ProSieben, dem ersten offiziellen NFL-Spiel in Deutschland."

Die "ran Super-Sportwoche" 8. November, ab 20:00 Uhr, live in SAT.1:

08.11., ab 20 Uhr: Bundesliga FC Bayern München - SV Werder Bremen live in SAT.1

11.11., ab 19 Uhr: Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

11.11., ab 23 Uhr: "ran Late Night Spezial": 30 Jahre ran

13.11., ab 14 Uhr: "ran Football" NFL Munich Game Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers

13.11., ab 18:55 Uhr: "ran Football" zwei weitere NFL-Partien



