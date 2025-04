Meniskusriss: Saisonaus für Schlotterbeck

Saisonaus für Nico Schlotterbeck: Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat einen Meniskusriss im linken Knie erlitten und wird dem BVB monatelang fehlen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) tritt der BVB in der Champions League beim FC Barcelona zum Viertelfinal-Hinspiel an.

"Nicos Ausfall trifft uns sehr hart. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat in dieser Saison mit konstant guten Leistungen überzeugt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und er bekommt von uns auf dem Weg zurück die maximale Unterstützung."

Laut BVB wird Schlotterbeck "in der aktuellen Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen". Über die Art der Behandlung machte der Klub keine Angaben. Der 25 Jahre alte Nationalspieler wird höchstwahrscheinlich auch das Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) in München und Stuttgart verpassen.