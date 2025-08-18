Mit Gesichtsmaske: Pavlovic zurück im Teamtraining

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist zweieinhalb Wochen nach seiner Gesichtsverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler von Bayern München absolvierte am Montagmittag erstmals wieder Teile des Teamtrainings, wie der Rekordmeister mitteilte. Der 21-Jährige trug dabei eine Gesichtsmaske.

Pavlovic hatte sich Anfang des Monats im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und war anschließend operiert worden. Vor einer Woche war er bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen. Schon in der Vorsaison war er mehrfach ausgefallen - unter anderem wegen eines Schlüsselbeinbruchs in der Hinrunde und Pfeifferschem Drüsenfieber in der Rückrunde.

Zwei Tage nach dem Triumph im Supercup beim VfB Stuttgart (2:1) absolvierten am Montagvormittag zudem Verteidiger Hiroki Ito (nach Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes) und U21-Nationalspieler Paul Wanner (kleine Bandverletzung im linken Sprunggelenk) individuelle Laufeinheiten an der Säbener Straße.

Die Bayern starten am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison.