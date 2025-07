Mit "Gier" und "Lust": HSV startet als erster Bundesligist

Bei sengender Hitze und mit richtig viel Lust hat der Hamburger SV als erster Fußball-Bundesligist die Saison-Vorbereitung eingeläutet. Mit einer 75-minütigen Einheit stimmte sich der Bundesliga-Rückkehr vor rund 300 Fans im Hamburger Volkspark auf die Mission Klassenerhalt ein. Sieben Jahre nach dem Abstieg ist der einstige Dino zurück auf der großen Bühne, 44 Tage nach der spektakulären Aufstiegsparty nahmen die Hamburger Profis ihre Arbeit wieder auf.

"Es ist ein absolut riesengroßes Kribbeln. Wir freuen uns einfach brutal auf das, was kommt", sagte HSV-Trainer Merlin Polzin nach der schweißtreibenden Einheit am Mittwoch. In der Sonne kletterte das Thermometer auf über 40 Grad. "Wir haben ein paar Anpassungen vorgenommen, ein paar mehr Trinkpausen eingesetzt. Aber das ist alles noch auszuhalten", so der Coach, der das Training als Vorsichtsmaßnahme von 14.00 auf 11.00 Uhr vorverlegt hatte.

Neuzugang Rayan Philippe von Zweitligist Eintracht Braunschweig, dessen Verpflichtung erst eine Stunde vor dem Training offiziell bekannt gegeben worden war, trainierte am Mittwoch bereits mit. Der Offensivspieler ist nach Mittelfeldmann Nicolai Remberg (Kiel), Innenverteidiger Jordan Torunarigha (Gent) und Torwart-Talent Fernando Dickes (Leipzig) der vierte Neue, doch der Umbau der Mannschaft soll noch längst nicht abgeschlossen sein.

"Dass die Herausforderung, die jetzt auf uns wartet, sicherlich nicht kleiner wird als in der 2. Liga - das ist uns allen klar", sagte Polzin: "Diese Gier und die Lust auf das Neue, auf das erste Mal, für mich auch persönlich in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, die ist einfach riesengroß. Wenn man mit so einer Vorfreude in die Aufgabe startet, kann sich das richtig gut anfühlen. Und das tut es im Moment."

In der Saisonvorbereitung bestreitet der HSV zwei Trainingslager in Herzogenaurach (14. bis 18. Juli) sowie auf Mallorca (6. bis 10. August), am 16. August steht dann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FK 03 Pirmasens das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In die Bundesliga startet der Traditionsklub eine Woche später mit dem Duell bei Borussia Mönchengladbach, ehe es schon am zweiten Spieltag zum Stadtderby gegen den FC St. Pauli kommt.