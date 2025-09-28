Mittelstürmer Schick fehlt Leverkusen drei Wochen lang

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf Mittelstürmer Patrik Schick verzichten. Das teilte der Vizemeister am Tag nach dem 2:1-Erfolg in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli mit. Der tschechische Nationalspieler habe "eine Faszienverletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels" erlitten. Schick soll am 18. Oktober beim Auswärtsspiel in Mainz in den Leverkusener Kader zurückkehren.

Entwarnung gab der Klub dagegen bei Robert Andrich. Der deutsche Nationalspieler war in Hamburg zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Bei Andrich liege keine strukturelle Verletzung vor.

Schick (29) hat in dieser Saison in fünf Bundesligaspielen bereits drei Tore erzielt. Gegen St. Pauli ging er leer aus und wurde in der 89. Minute verletzt ausgewechselt.