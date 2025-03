Sonderbeleuchtung zu 125 Jahre FC Bayern

Die Heimspielstätte des deutschen Rekordmeisters erstrahlt in der Nacht auf den 27. Februar, dem Gründungstag des Vereins, in den Vereinsfarben Rot und Weiß sowie mit der Zahl 125. Auch in den Abendstunden des 27. Februar sowie im Anschluss an das Heimspiel gegen den VfL Bochum am 8. März wird die Allianz Arena in dem speziellen 125er-Look beleuchtet...