Müller bestätigt: "... dann geht's übern großen Teich"

Dass Thomas Müller seine Karriere fortsetzen wird, ist kein Geheimnis mehr - auch nicht, dass er in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen Vertrag unterschreiben wird. Nun hat der 35-Jährige in einem am Samstag geposteten Abschiedsvideo mit seinem Vater Gerd und seinem Bruder Simon einen Wechsel in die USA bestätigt: "Heut is' Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is' Montag – und dann is' auf einmal alles vorbei. Dann geht's übern großen Teich!", sagt Müller. Das Video veröffentlichte er auf seinem Instagram-Kanal (@esmuellert).

Auf der anderen Seite des "großen Teichs" gilt der Los Angeles FC, ein Kooperationspartner des FC Bayern, als wahrscheinlichstes Ziel, auch ein weiterer Klub aus der Major League Soccer (MLS) soll sich noch Hoffnungen machen. Die Auflösung könnte Müllers Aussage zufolge am Montag erfolgen. Im ZDF-Interview, in dem er die Fortsetzung seiner Karriere bestätigte, hatte er gerade erst gesagt: "Die MLS ist schon eine interessante Liga – gerade im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Amerika."

Müller Abschiedsvideo lässt jedenfalls wenig Zweifel, dass es in die USA gehen wird. In Anlehnung an die Folge "Der lange Weg nach Sacramento" aus der Serie "Münchner Geschichten" von 1974 sitzen Gerd, Simon und Thomas Müller verkleidet als Cowboys in Klappstühlen an der Isar, dabei zitieren sie einige leicht abgewandelte Sätze aus der Folge. Es geht um das Ende von Müllers 25-jähriger Karriere beim FC Bayern, die am 31. Juli offiziell endet - mit dem Hinweis, dass es dann über den "großen Teich" geht.

Sacramento, die Hauptstadt von Kalifornien, hat übrigens keinen MLS-Klub.