Müller wünscht Special-Olympics-Athleten viel Erfolg

Fußball-Weltmeister Thomas Müller hat die Athletinnen und Athleten der Special Olympics vor der Abreise zu den Weltwinterspielen in Turin bei einem persönlichen Besuch motiviert. "Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler des Teams SOD sind immer wieder beeindruckend. Die Weltwinterspiele sind ein absolutes Highlight, wie eine Weltmeisterschaft für uns Fußballer", sagte Müller und fügte an: "Holt euch die Medaillen!"

Die rund 35 deutschen Athletinnen und Athleten, die in Turin vom 8. bis 15. März in acht Sportarten antreten werden, wurden im Rahmen des Bundesliga-Spiels zwischen Bayern München und Holstein Kiel am Samstagnachmittag in der Allianz Arena Richtung Turin verabschiedet. Die Special Olympics sind die größte Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.

Eingeladen wurden die Sportler von der Deutschen Telekom, die sowohl Partner des FC Bayern als auch von Special Olympics Deutschland ist. Im Anschluss an die Partie besuchte Müller die Athleten in einer Lounge.