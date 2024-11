Müllers Kampfansage für die Königsklasse: "Alle Punkte holen"

Thomas Müller hat vor den wegweisenden Champions-League-Wochen des FC Bayern zur Aufholjagd in der Königsklasse aufgerufen. "Mit drei Punkten aus drei Spielen gibt es für die kommenden Aufgaben wenig Raum zur Interpretation. Da müssen jetzt einfach Punkte her", schrieb der 35-Jährige in seinem Newsletter: "Wie viele genau fürs Weiterkommen in dem neuen System reichen, ist nicht ganz klar. Aber am Ende für uns jetzt auch nicht wichtig. Wir wollen alle holen."

Nicht zuletzt die bittere 1:4-Pleite beim FC Barcelona setze die Münchner "jetzt unter Druck", schrieb der Weltmeister von 2014 und ergänzte in einem Begrüßungsvideo: "Vor allem die Niederlage in Barcelona, die schmerzt noch sehr."

In der Champions League, in der die Bayern am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon empfangen, gebe es "einiges aufzuholen, aber das werden wir tun. Ich bin überzeugt, dass uns der Weg, den wir aktuell gehen, nach ganz oben führen wird, und in der Bundesliga und im Pokal sieht es ja auch sehr, sehr gut aus."

Die Münchner stehen in der Liga vor dem Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Rang eins, im Pokal zog das Team von Trainer Vincent Kompany unter der Woche durch ein 4:0 beim FSV Mainz 05 locker ins Achtelfinale ein. Superdribbler Jamal Musiala glänzte dabei mit drei Treffern, als "zusätzliches Schmankerl" bezeichnete Müller die "Musiala-Magic-Show. Drei Tore in einer Halbzeit, da muss man Jamal einfach mal herausheben", schrieb der Routinier.