Musiala startet bei Bayern - Bayer ohne Mittelstürmer

Einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung soll Offensivjuwel Jamal Musiala den FC Bayern im Topspiel bei Bayer Leverkusen zur Vorentscheidung im Titelrennen führen. Der 21-Jährige steht beim Bundesliga-Gipfeltreffen (18.30 Uhr/Sky) wie erwartet in der Startelf von Trainer Vincent Kompany, der seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Erfolg im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow am Mittwoch auf vier Positionen verändert. Der Japaner Hiroki Ito feiert in der Defensive seine Startelf-Premiere für den Rekordmeister.