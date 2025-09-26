Musiala und Co.: "Ernsthafte Hoffnung" auf baldige Rückkehr

Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft offenbar mehr denn je auf eine zeitnahe Rückkehr seiner Langzeitverletzten um Starspieler Jamal Musiala. "Wir haben die ernsthafte Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können", sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito im Interview mit Sky.

Zuletzt war von den Münchner Verantwortlichen wiederholt der November als möglicher Zeitpunkt für eine Rückkehr der drei Profis genannt worden. Eberl betonte nun, er wolle niemandem "da irgendeinen Druck machen, weil es sind alles sehr langwierige Verletzungen. Aber momentan laufen die Reha-Maßnahmen so, dass wir ernsthaft Hoffnung haben, dass sie dieses Jahr noch auf dem Platz stehen können."

Musiala hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain Anfang Juli eine Sprunggelenksluxation mit Fraktur des linken Wadenbeins zugezogen. Davies, der zuletzt schon wieder individuell mit dem Ball trainierte, hatte sich Ende März bei seinem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Zeitgleich erlitt der 2024 vom VfB Stuttgart verpflichtete Ito erneut eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes.