Musiala verlängert bis 2030: "Ein starkes Signal an alle"

Der Mega-Deal ist endlich durch: Der heftig umworbene Nationalspieler Jamal Musiala verlängert nach monatelangem Hin und Her seinen Vertrag beim FC Bayern um noch einmal vier Jahre bis 2030. Der 21-Jährige soll in die Gehaltskategorie von Topstar Harry Kane vorstoßen und künftig rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen.

"Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt", sagte Musiala.

Die Bild-Zeitung berichtet von einer Ausstiegsklausel im neuen Kontrakt. Diese soll zwei Jahre vor Ablauf des Kontrakts greifen und bei 175 Millionen Euro liegen. Ein Jahr vor Ende des Vertrags soll die Summe auf 100 Millionen sinken.

Die Bayern sind auf jeden Fall stolz, Musiala in München halten zu können - und das pünktlich vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen. "Spitzenvereine auf der ganzen Welt suchen Unterschiedsspieler – und Jamal Musiala ragt noch mal heraus. Er prägt die Gegenwart des FC Bayern, er wird auch die Zukunft prägen und ist ein Gesicht unserer neuen Generation", sagte Sportvorstand Max Eberl. Man habe "einen der begehrtesten Spieler der Welt langfristig vom FC Bayern überzeugen können. Mit solchen Spielern senden wir ein starkes Signal an alle, dass mit dem FC Bayern auch in Zukunft zu rechnen ist."

Zuletzt hatten bereits Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies verlängert. Noch ist die Zukunft von Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané und Eric Dier offen, deren Verträge im Sommer auslaufen. Besonders bei DFB-Kapitän Kimmich hoffen die Münchner auf eine weitere Zusammenarbeit. Musialas Vertrag wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

"Was für ein schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Klub und seine Fans: Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht", würdigte Präsident Herbert Hainer den Jungstar. Es sei "ein sehr guter Tag für den FC Bayern".

Musiala sei, fügte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen an, "trotz seines jungen Alters bereits eine Identifikationsfigur und verkörpert unser 'Mia san Mia' – mit seiner Spielfreude, seinem Teamgeist und seiner Verbundenheit zum FC Bayern. Es bleibt zusammen, was zusammengehört."