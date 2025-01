Musiala zunächst auf der Bank

Herbstmeister Bayern München beginnt sein letztes Vorrundenspiel in der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/Sky) ohne den zuletzt erkrankten Jamal Musiala. Gegen die TSG Hoffenheim vertraut Trainer Vincent Kompany wie am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach (1:0) auf Routinier Thomas Müller. Musiala sitzt auf der Bank.

Kompany nahm drei Änderungen in seiner Anfangsformation vor. Anstelle von Leon Goretzka spielt Aleksandar Pavlovic. Der in Gladbach gesperrte Dayot Upamecano kehrt in die Mannschaft zurück, an seiner Seite spielt erneut der Engländer Eric Dier. Die Position des Rechtsverteidigers übernimmt der Portugiese Raphael Guerreiro von Konrad Laimer.

Musiala hatte sich in den vergangenen Woche einen grippalen Infekt eingehandelt, er fehlte daher in Mönchengladbach.