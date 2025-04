Nach Abschiedsankündigung: Müller nimmt Titel ins Visier

Thomas Müller hat nach dem angekündigten Ende seiner Zeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München den Gewinn der Meisterschaft und den Champions-League-Titel ins Visier genommen. "Das Viertelfinale ist irgendwie die letzte Hürde, die wir bewältigen müssen, bevor ich so richtig anfangen kann vom Finale Dahoam zu träumen. Wenn wir es ins Halbfinale schaffen, dann wird das Finale für mich ultimativ greifbar", schrieb Müller in seinem monatlichen Newsletter.

Die ersatzgeschwächten Bayern erwarten am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) Inter Mailand zum Viertelfinal-Hinspiel. "Die Top-Leistungen gegen Leverkusen haben uns viel Selbstvertrauen gegeben. Wir haben Respekt vor Inter, aber wir wissen, dass wir sie schlagen können", so Müller, der vor dem italienischen Meister warnte: "Am Ende wird es auf Geduld und Aggressivität ankommen. Italienische Mannschaften spielen taktisch diszipliniert, selten wild. Die Gefahr besteht darin, dass uns ihre taktische Struktur einschläfert. Deshalb bleiben wir geduldig, aber mit dem unbedingten Zug zum Tor."

Der Weltmeister von 2014 erwartet zudem einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga. "Unsere letzten Bundesligaspiele haben das Meisterschaftsrennen ungewollt wieder entfacht. Wir spüren Leverkusen deutlich im Nacken, und das muss für uns das klare Signal sein: Es gibt nichts zu verschenken", schrieb Müller: "Unser Trainer hat es perfekt auf den Punkt gebracht: Wir müssen davon ausgehen, dass Leverkusen jetzt alles gewinnt. Und so gehen wir die Endphase auch an. Im Team und Verein spürt man außerdem den Zurückeroberungscharakter. Wir haben nach der letzten titellosen Saison etwas gerade zu rücken. Der FC Bayern gehört an die Spitze der Bundesliga, basta." Sechs Spieltage vor Saisonende haben die Münchner sechs Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen.

Müller hatte am Samstag verkündet, dass sich die Wege von ihm und den Bayern im Sommer nach 17 Profijahren trennen werden. "Der Verein hat sich bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt", schrieb Müller in einem Brief an die Fans.