Nach Auswechslung in München: Mainz gibt Entwarnung bei Caci

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Entwarnung bei Abwehrspieler Anthony Caci gegeben. Der Franzose habe im Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (0:3) am Samstag "keine schwerwiegende Verletzung" erlitten, teilten die Rheinhessen am Montag mit. Es handele sich lediglich um eine "Sprunggelenksdistorsion".

Damit könnte der 27-Jährigen den Mainzern im Saisonendspurt und im Kampf ums europäische Geschäft noch zur Verfügung stehen. Ob Caci bereits im Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt wieder mit dabei sein wird, hänge "vom Heilungsverlauf in den kommenden Tagen ab", schrieb der Klub in einer Mitteilung.

Caci war in der ersten Halbzeit in München umgeknickt und musste nach 29 Minuten ausgewechselt werden.