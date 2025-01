Nach CL-Patzer: Freiburgs Schuster warnt vor Bayern

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat vor Rekordmeister Bayern München nach dessen jüngstem Patzer in der Champions League gewarnt. "Wenn man verloren hat, ist automatisch eine Schärfe da. Alle von uns wissen, was es bedeutet, wenn der FC Bayern eine Niederlage einstecken musste", sagte der Coach vor dem Liga-Heimspiel gegen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Bundesliga-Tabellenführer hatte am Mittwoch in der Königsklasse eine bittere 0:3 (0:2)-Pleite bei Feyenoord Rotterdam kassiert und muss um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zittern. Trotz allem Respekt vor den Bayern habe die Partie in den Niederlanden gezeigt, dass es möglich ist, "ihnen weh zu tun und auch Lücken zu finden", so Schuster.

Personell kann Schuster wieder auf Torwart Noah Atubolu (krank) und Verteidiger Kiliann Sildillia (Sprunggelenk) zurückgreifen, die am vergangenen Wochenende beim VfB Stuttgart (0:4) gefehlt hatten. Auch 2014er-Weltmeister Matthias Ginter, der in Stuttgart angeschlagen ausgewechselt worden war, sei wieder fit. Florent Muslija fällt dagegen mit Sprunggelenksproblemen aus.