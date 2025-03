Nach Coup beim Meister: Werder will nachlegen

Vergangene Woche hat sich Werder Bremen spektakulär aus der Krise geschossen - nun will Trainer Ole Werner nach dem 2:0-Erfolg bei Meister Bayer Leverkusen den Schwung mitnehmen. "Wir versuchen, an das anzuknüpfen, was wir gegen Leverkusen defensiv gezeigt haben. Wenn wir unsere Leistung wiederholen, sind wir selbstbewusst, das Spiel zu gewinnen", sagte er vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).