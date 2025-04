Nach drei Wochen: Trapp zurück im Eintracht-Training

Stammtorwart Kevin Trapp ist am Dienstag ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurückgekehrt. Der Kapitän hatte knapp drei Wochen aufgrund einer Schienbein-Verletzung gefehlt. Trapp wurde in dieser Zeit in der Liga wie in der Europa League von Kauã Santos vertreten. Die starken Leistungen des Brasilianers in Kombination mit jüngsten Schwächen Trapps haben rund um den Tabellendritten zu einer Torwartdiskussion geführt.