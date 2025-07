Nach FCA-Aus: Thorup "würde gerne in der Bundesliga bleiben"

Trainer Jess Thorup kann sich auch nach seinem Aus beim FC Augsburg weiter eine Zukunft in der Fußball-Bundesliga vorstellen. Wenn er selbst entscheiden könnte, "dann würde ich gerne in Deutschland und in der Bundesliga bleiben", sagte der Däne gegenüber der Augsburger Allgemeinen: "Die letzten zwei Jahre in der Bundesliga waren sehr spannend für mich. Ich habe viel gelernt. Und ich weiß jetzt, ich kann in der Bundesliga etwas verändern, etwas gestalten."

Die vergangene Spielzeit hatte Thorup mit dem FCA auf Platz zwölf beendet. Wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel folgte dann aber die Trennung, in der neuen Saison wird nun Sandro Wagner bei den Schwaben an der Seitenlinie stehen. "Normalerweise merkt man, dass etwas nicht passt. Es fehlen die Ergebnisse, oder man fühlt, puh, es läuft nicht so. Aber das war überhaupt nicht mein Gefühl", sagte der 55-Jährige.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg waren. Wir haben in den zwei Jahren viel gelernt und ich war 100 Prozent überzeugt, dass wir im dritten Jahr den nächsten Schritt gegangen wären", sagte Thorup: "Ob das für die Top 10 oder die Europa League gereicht hätte, weiß ich nicht. Aber plötzlich wollte jemand in eine andere Richtung und dann muss man das akzeptieren. Da ist der Cheftrainer nur noch eine kleine Zeile."