Nach Fehlstart: Schuster will Reaktion sehen

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will nach dem Saison-Fehlstart mit zwei Niederlagen und 2:7 Toren eine Reaktion von seinen Profis sehen. "Wir haben uns die Zeit genommen, um uns ehrlich auszutauschen", sagte der Coach vor dem baden-württembergischen Duell mit DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich brauche Energie auf dem Platz und ich brauche Intensität auf dem Platz."

Schuster attestierte seinen Profis ein "vorbildliches" Verhalten in den Trainingseinheiten während der Länderspielpause. "Wir brauchen einen Mix", äußerte der Ex-Profi: "Wir müssen kritisch sein. Und wir müssen die Dinge, die uns stark machen, besser gestalten. Wir wollen uns diese Dinge Schritt für Schritt erarbeiten - und im Idealfall die passenden Ergebnisse dazu erzielen."