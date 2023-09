Nach fünf Spieltagen: Guirassy stellt Lewandowski-Rekord ein

Anzeige

Top-Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat durch seinen Doppelpack gegen Darmstadt 98 (3:1) den Torrekord von Robert Lewandowski (damals Bayern München) nach fünf Spieltagen eingestellt. Der 27-Jährige war am Freitag zum zehnten Mal in dieser Saison erfolgreich und führt die Torjägerliste klar an. Lewandowski traf in der Saison 2020/21 ebenfalls zehnmal in den ersten fünf Partien.

Der polnische Nationalspieler, der jetzt beim FC Barcelona aktiv ist, belegt auch Position drei mit neun Treffern (Saison 2019/20) gleichauf mit dem damaligen Gladbacher Peter Meyer (1967/68). - Die erfolgreichsten Torschützen nach fünf Spieltagen:

1. Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) 5 Spiele/10 Tore/Saison 2023/24

1. Robert Lewandowski (Bayern München) 5/10/2020/21

3. Lewandowski 5/9/2019/20

4. Peter Meyer (Borussia Mönchengladbach) 5/9/1967/68

5. Mario Gomez (Bayern München) 5/8/2011/12

5. Dieter Müller (1. FC Köln) 5/8/1977/78

5. Gerd Müller (Bayern München) 5/8/1968/69