Nach heftigen Debatten: Schiri-Trainer-Treff in Stuttgart

Nach den heftigen Debatten der vergangenen Monate über die Schiedsrichtleistungen in der Fußball-Bundesliga haben sich die Protagonisten am Montag zu einem Austausch getroffen. Zu Beginn der Länderspielpause kam die Schiedsrichterspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Knut Kircher und VAR-Chef Jochen Drees mit zahlreichen Trainern aus dem Profifußball in Stuttgart zusammen.