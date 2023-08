Nach Krebsdiagnose: Gladbachs Lainer bedankt sich

Anzeige

Der an Lymphknotenkrebs erkrankte Stefan Lainer von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich für die erhaltene Unterstützung bedankt. "Das ist nicht einfach so dahergeredet, sondern wirklich aus tiefsten Herzen", sagte der 30-Jährige in einem Video bei Twitter: "Es ist wirklich sehr wertvoll gewesen für mich, nach der Schockdiagnose einfach diesen Rückhalt zu bekommen."

Die Borussia hatte die Krebserkrankung Lainers Ende Juli öffentlich gemacht. Der österreichische Nationalspieler werde mehrere Monate lang fehlen, die Chancen auf eine Heilung seien aber gut, hatte der Verein mitgeteilt.

Die vergangenen Wochen seien "nicht so leicht gewesen", sagte Rechtsverteidiger Lainer, "aber ich bin wirklich zuversichtlich und freue mich einfach, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Und dafür werde ich jetzt kämpfen und hoffentlich haben wir dann bald wieder alle gemeinsam was zu feiern."