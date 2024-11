Nach nächstem Rückschlag: Kiel gegen Heidenheim unter Druck

Nach dem nächsten Rückschlag wächst beim Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel der Druck. Fünf Tage nach dem Pokal-Aus beim 1. FC Köln treffen die Kieler in der Bundesliga am Samstag (15.30/Sky) auf den 1. FC Heidenheim - und gieren nach dem ersten Erstligasieg der Vereinsgeschichte. Trainer Marcel Rapp will die Bedeutung der Partie gegen den möglichen Konkurrenten im Abstiegskampf dennoch nicht überbewerten.

"Keine Ahnung, ob wir uns keine Niederlage leisten können. Was andere sagen, kann ich nicht beurteilen. Für uns ist es kein Endspiel, trotzdem wollen wir mit allem, das uns zur Verfügung steht, gewinnen", sagte Rapp am Freitag: "Wir haben richtig Bock darauf und sind nicht weit weg."

Aus den ersten acht Bundesligaspielen hat der Tabellen-17. nur zwei Punkte geholt - beim 0:3 in Köln folgte im DFB-Pokal der nächste Rückschlag. Die Stimmung im Team ist trotzdem intakt, wie Rapp betonte: "Wir haben ein gutes Miteinander", sagte der Coach. "Natürlich ist man sehr enttäuscht, wenn man Spiele verliert. Ich sehe aber nicht, dass die Stimmung kippt. Wir wussten, was es für eine Challenge ist, in der Bundesliga zu spielen."

Verzichten muss der Trainer auch gegen Heidenheim auf Spielmacher Lewis Holtby (34). Der Routinier fällt weiter mit Rückenproblemen aus.