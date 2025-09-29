Nach Platzverweis: Mainz zwei Spiele ohne Zentner

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für die Ligaspiele beim Hamburger SV am Sonntag und gegen Bayer Leverkusen am 18. Oktober auf Robin Zentner verzichten. Der Torhüter wurde nach seiner Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig.