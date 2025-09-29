Fußball
Nach Platzverweis: Mainz zwei Spiele ohne Zentner
Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für die Ligaspiele beim Hamburger SV am Sonntag und gegen Bayer Leverkusen am 18. Oktober auf Robin Zentner verzichten. Der Torhüter wurde nach seiner Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:2) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt. Das Urteil ist rechtskräftig.
Zentner war am Samstag gegen BVB-Stürmer Karim Adeyemi außerhalb seines Strafraums zu spät gekommen, hatte gefoult und wurde des Feldes verwiesen.