Nach Rot gegen den BVB: Siwsiwadse für drei Spiele gesperrt

Stürmer Budu Siwsiwadse vom 1. FC Heidenheim muss nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Borussia Dortmund (0:2) drei Bundesliga-Spiele aussetzen. Die Sperre gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag bekannt. Der FCH und Siwsiwadse haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Siwsiwadse hatte am Samstag in der 22. Minute BVB-Spieler Felix Nmecha mit offener Sohle am linken Schienbein getroffen und dafür von Schiedsrichter Felix Zwayer die Rote Karte gesehen. Der Georgier verpasst damit die Auswärtsspiele beim Hamburger SV und VfB Stuttgart sowie dazwischen das Heimspiel gegen den FC Augsburg.