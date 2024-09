Nach Rot in Leverkusen: Ein Spiel Sperre für Gerhardt

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im nächsten Punktspiel auf Yannick Gerhardt verzichten. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Der 30-Jährige hatte bei der wilden 3:4-Niederlage am Sonntag bei Bayer Leverkusen in der 88. Minute seinen Gegenspieler Jeremie Frimpong gefoult und dafür von Schiedsrichter Sascha Stegemann die Rote Karte gesehen. Das DFB-Sportgericht stufte das Vergehen Gerhardts als "rohes Spiel" ein.