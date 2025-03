Nach Rückschlag bei Neuer: Urbig wieder im Training

Der FC Bayern ist nach dem Rückschlag bei seinem verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer zumindest die Sorgen um dessen Stellvertreter los. Der zuletzt angeschlagene Jonas Urbig nahm am Montag wieder am Training der Münchner an der Säbener Straße teil. Der 21 Jahre alte Schlussmann war am Donnerstag aus dem Quartier der deutschen U21-Auswahl abgereist, weil er sich eine Fußprellung zugezogen hatte.

Neuer hatte sich am Freitag beim Aufbautraining nach seinem Muskelfaserriss in der rechten Wade dort ein weiteres Mal verletzt. Er fällt für die Spiele in der Bundesliga am Samstag gegen den FC St. Pauli und am 4. April beim FC Augsburg aus. Zudem ist sein Einsatz im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand am 8. April gefährdet.